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  3. Rus ordusu MiG-35 avcı uçaklarının ilk ikisini teslim aldı

Rus ordusu MiG-35 avcı uçaklarının ilk ikisini teslim aldı

Rus ordusu MiG-35 avcı uçaklarının ilk ikisini teslim aldı

Birleşik Uçak Şirketi (UAK) Başkan Yardımcısı İlya Tarasenko, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne 4++ nesli MiG-35 avcı uçaklarının ilk ikisini teslim ettiklerini bildirdi.

Tarasenko, "Son 3 yıl içinde MiG-35 programında büyük bir atılım gerçekleştirdik. Çok kısa süre içinde bu uçağın üretimine başladık, testlerini gerçekleştirdik ve 2.5 yıl içinde test çalışmalarından Rusya Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalama noktasına geldik" dedi.

Sputnik'in haberine göre; bugün itibarıyla Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne 4++ nesli MiG-35 avcı uçaklarının ilk ikisini teslim ettiklerini belirten Tarasenko, yıl sonuna kadar 4 uçak daha teslimedeceklerini vurguladı.

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rusya’nın yeni çok amaçlı avcı uçağı MiG-35’in çok kısa sürede ABD yapımı F-35 uçağıyla rekabet eder hale geleceğini yazmıştı.

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