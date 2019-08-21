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  3. Rus araştırma ve istihbarat toplama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus araştırma ve istihbarat toplama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus araştırma ve istihbarat toplama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait, 'Donuzlav' adlı anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus Donanması'na ait olan, anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav', saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 14.30 sıralarında, Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ve Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

DHA

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