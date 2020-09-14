14 Eylül 2020 Pazartesi 20:20 | Son Güncelleme:
Putin'e kötü haber... Rus muhalif Navalni'nin sağlık durumu iyiye gidiyor
DHA
Rusya'da zehirlendiği iddialarıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülen ve tedavi altına alınan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin durumunun iyiye gittiği ve yataktan kalkabildiği açıklandı.
Rusya'da zehirlendiği iddia edilen ve Almanya’nın başkenti Berlin’de tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalni’nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve yatağından kalkabildiği duyuruldu.
DHA'nın aktardığı habere göre, klinikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Aleksey Navalni'nin durumu iyileşmeye devam ediyor. Mekanik ventilasyondan başarıyla çıkarıldı. Kısa bir süre için yatağından kalkabiliyor."