Putin'e kötü haber... Rus muhalif Navalni'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Rusya'da zehirlendiği iddia edilen ve Almanya’nın başkenti Berlin’de tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalni’nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve yatağından kalkabildiği duyuruldu.

DHA'nın aktardığı habere göre, klinikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aleksey Navalni'nin durumu iyileşmeye devam ediyor. Mekanik ventilasyondan başarıyla çıkarıldı. Kısa bir süre için yatağından kalkabiliyor."