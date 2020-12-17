Putin'den dikkat çeken sözler: Erdoğan sözünü tutan bir lider

Rusya lideri Vladimir Putin bu seneki yıl sonu basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin, Türkiye’yle ilişkilere dair bir soru üstüne, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bazı konularda ayrı düşebiliriz. Fakat Türk lider verdiği sözleri tutan biri" dedi.

İHA'da yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıl sonu basın toplantısı düzenledi. Birçok televizyon kanalından canlı yayınlanan toplantıda moderatörlük görevini Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov üstlendi.

"SALGINA HAZIRLIKLI DEĞİLDİK"

Rusya’nın sağlık sisteminin salgına hazır olmadığını söyleyen Putin şunları söyledi:

“Pandeminin hayatın her alanını etkilediği doğru, fakat bu korona virüs Rusya’ya özgü değil, tüm dünyaya özgü bir problem. Pek çok sorunla karşılaşmış olmamıza rağmen kesin bir biçimde söyleyebilirim ki bu problemleri iyi bir biçimde başa çıktık, muhtemelen pek çok ülkeden çok daha iyi bir biçimde. Bazı problemler hala çözülemedi. Hala karşılaştığımız sorunlar denizi var. Bu sorunlara hızlıca cevap verebilme yeteneği de var. Personellerimizi hemen yetiştirebildik, tıbbi kurumlarımızı hazırladık, ek ödemeler tahsis ettik ve sağlık alanındaki öğrencilerimizi harekete geçirebildik” dedi. Yaptıkları reformlar sayesinde Rus halkının doğrudan tıbbi ürün ve ilaçlara ulaşabildiğini söyleyen Putin, “Ülkede koruyucu ekipman üretimimizi hızla arttırdık. Maske üretimimiz 20 kat arttı. İlaç hacmi 2 katına çıktı. Bazı bölgelerde sorunlar var ama bunlar lojistik, üretim ve satın almayla ilgili sorunlar.”

“SIRA BANA GELİNCE KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRACAĞIM"

Rusya lideri Putin, Novosibirsk Bölgesi’nden bir gazetecinin aşı yaptırıp yaptırmayacağı ile ilgili soruya cevap vererek, “Rusya, korona virüs aşısını üreten ve tescil ettiren ilk ülke. Sputnik V iyi bir aşı, hem güvenli hem de hızlı etki ediyor. Belli yaş aralığındaki kişilere aşı uygulanmaya devam ediliyor. Herkesi uzmanların tavsiyelerine uymaya davet ediyorum. Benim yaş aralığımdakiler için aşı sırası henüz gelmedi. Bu yüzden daha aşı olmadım. Ama sıra bana gelince korona virüs aşısı yaptıracağım.” dedi.

"ERDOĞAN SÖZÜNÜ TUTAN BİR LİDER"

Rusya lideri Putin, Türkiye’yle ilişkilere dair bir soru üstüne, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bazı konularda ayrı düşebiliriz. Fakat Türk lider verdiği sözleri tutan biri." dedi.

"JOE BIDEN'DEN UMUTLUYUM"

Ayrıca Putin, Rusya’nın ABD’nin iç işlerine karıştığına dair iddiaların iki ülkenin ilişkilerini bozma amacı taşıdığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı bunun yanında, ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın ilişkilerdeki sorunların çözülmesine yardımcı olacağı umudunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rus hackerlar" hakkındaki yalan haberlerin ardında ABD’nin istihbarat servislerinin olduğunu da kaydetti.