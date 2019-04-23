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Putin: 80'den fazla savaş gemisi Rus deniz filosuna katıldı

Putin: 80'den fazla savaş gemisi Rus deniz filosuna katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2012'den bu yana üç stratejik füze denizaltısının yer aldığı 80'den fazla savaş gemisi, Rus deniz filosuna katıldı" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2012'den bu yana üç stratejik füze denizaltısının yer aldığı 80'den fazla savaş gemisinin, Rus deniz filosuna katıldığını belirtti.

Putin, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde iki savaş gemisinin inşası töreninde yaptığı konuşmada, Rusya'nın gemi endüstrisini değerlendirdi.

Gemi inşasıyla ilgili birçok projenin geliştirilme aşamasında olduğuna dikkati çeken Putin, "Gemilerinin zamanında inşa edilmesini umuyorum. Bu, Rusya'nın, hem yakın hem de uzak deniz bölgelerindeki çıkarlarının ve deniz sınırlarının korunması için önemli." dedi.

Rusya'nın, deniz filosunun güçlendirilmesinin gerekliliğine işaret eden Putin, "2012'den bu yana üç stratejik füze denizaltısının içinde bulunduğu 80'den fazla savaş gemisi Rus deniz filosuna katıldı." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın, gemi endüstrisinin kadro ve bilimsel teknolojik potansiyelini artırmaya devam edeceğini söyledi.

(AA)

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