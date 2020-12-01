PKK Sincar'daki 8 binayı boşalttı

Terör örgütü PKK’ya bağlı yerel milislerin, Irak’ın Musul kentindeki Sincar İlçesi’nde 2014’ten bu yana konuşlu oldukları 8 binayı boşalttıkları öne sürüldü.

Yerel kaynaklar, Sincar genelinde terör örgütü PKK/YBŞ’nin 8 binayı boşaltıp Irak Ulusal Güvenlik birimine teslim ettiğini ileri sürdü. Örgütün boşalttığı üslere henüz Iraklı güçlerinin konuşlanmadığı aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım’da Erbil’de düzenledikleri ortak basın toplantısında, PKK’nın Sincar’dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı. Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım’da Sincar’a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Bu arada, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.