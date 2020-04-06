Pentagon'dan maske kıtlığı yaşayan ABD ordusuna öneri: Yaratıcı düşünün, temiz tişörtlerinizi kullanın

Koronavirüs (corona virüs) pandemisinin hızla yayılmaya başladığı ABD ordusunda, virüse tedbirsiz yakalanmış olmanın sıkıntısı yaşanıyor. Büyük bir maske kıtlığı yaşanan orduya, “Gerekirse temiz tişörtlerinizi kullanın.” talimatı verildi.

Aksam.com.tr’nin RT’ye dayandırdığı habere göre, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üç metrelik sosyal mesafeyi koruyamayacak olan ordu personeline “yüzlerini kumaş&bez parçalarıyla kapatmaları” söylendi.

Envanterde sınırlı sayıda bulunan N95 maske ve benzeri kişisel korunma ekipmanlarının ise yalnızca “uygun görülen kişilere” dağıtılacağı duyuruldu.

Pentagon, ABD ordusu içerisinde hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı verdiği zayıf mücadeleden dolayı eleştiri oklarını üzerine çekti. ABD donanmasına ait bir geminin kaptanı, söz konusu salgına karşı alınan tedbirlerin zayıf olduğunu ve virüsün gemisinde hızla yayılmaya başladığını söylediği için görevinden alınmıştı.

Öte yandan, Almanya’da Sosyal Demokrat Parti milletvekillerinden Andreas Geisel, Almanya’ya gitmekte olan koruyucu maske dolu bir kargo gemisine ABD tarafından el koyulduğunu öne sürmüştü. Geisel, bu durumu “modern çağın korsanlığı” olarak nitelendirmişti. ABD ise bu iddiaları yalanlamıştı.