Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa'da halay çekerek kutladı

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa şehrinde halay çekerek attı.

DHA'da yer alan haberde Azerbaycan’ı cephede yenemeyen işgalci Ermenistan dün ilan edilen ateşkesi yeniden bozdu.

Köşeye sıkışan Ermenistan, her zamanki gibi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın önerisi üzerine Sarkisyan’ın görevden alınmasına karar verildi.

İşgalci Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa şehrinde düzenlenen "söz de zafer" kutlamasını halay çekerek attı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.