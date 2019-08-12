Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Pakistan'da şiddetli yağışlarda 24 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da şiddetli yağışlarda 24 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da şiddetli yağışlarda 24 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da etkili yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'de cumartesiyi pazara bağlayan gece 16 saat süren şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.

Yağışlar elektrik kesintisine, ağaç, telefon ve elektrik direklerinin yıkılmasına yol açarken, elektrik direklerinde meydana gelen akım nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sellerde evlerinde mahsur kalanlar, helikopter ve vinçlerle kurtarıldı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, yetkililer yağışların sel, toprak kayması ve çatı çökmelerine neden olduğunu, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı
Reynmen sözünü tuttu
Neslihan Atagül meyve topladı, konserve yaptı
Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım
Aslı ve Murat'ın 'Bora Bora' tatili
<p>Kendi kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, hayvanların boynuz darbesiyle ya da kesici aletler

Acemi Kasaplar Hastaneleri Doldurdu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kümbet kazısında 'Sultan Alaaddin' yazılı sanduka bulundu

Bakan Akar ve komutanlar Doğu Akdeniz'de!