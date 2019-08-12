Pakistan'da şiddetli yağışlarda 24 kişi hayatını kaybetti

Yerel basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'de cumartesiyi pazara bağlayan gece 16 saat süren şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.

Yağışlar elektrik kesintisine, ağaç, telefon ve elektrik direklerinin yıkılmasına yol açarken, elektrik direklerinde meydana gelen akım nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sellerde evlerinde mahsur kalanlar, helikopter ve vinçlerle kurtarıldı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, yetkililer yağışların sel, toprak kayması ve çatı çökmelerine neden olduğunu, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin ise yaralandığını bildirdi.