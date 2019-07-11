Akdeniz'deki göçmenleri kurtaran kadın kaptan Rackete, AB'nin gerçek yüzünü anlattı

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'daki tüm engellemelere rağmen Lampedusa Adasına bırakarak gündeme gelen Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete, "Libya'daki suçları AB finanse ediyor." dedi. Rackete, İspanya'nın El Pais gazetesine verdiği demeçte, düzensiz göçmen sorununa ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) kurumlarının ve üye ülkelerin politikalarını eleştirdi.

AB'nin düzensiz göçmen sorununu çözecek bir tutum sergilemediğini vurgulayan Rackete, "AB, insan ticareti ve işkenceye izin veren bir rejimi ve Libya Sahil Muhafaza ekiplerini finanse ediyor. AB, bu tip organizasyonlarla iş birliği yapmamalı. Suç işlendiğini bilerek finanse ediyorlar. Hükümetimden, Almanya gibi bir ülkeden ve bu suçlara destek veren AB'den utanç duyuyorum. Neden bunu yaptıklarını hiçbir zaman anlamayacağım." dedi.

Avrupa'da düzensiz göçmen sorununa şimdiye kadar sessiz kalanların artık seslerini yükseltmesi ve taraf olması gerektiğini savunan Rackete, "Çok ciddi bir kutuplaşma var. Bunu sadece İtalya'da değil Almanya ve İngiltere'de de görüyoruz. Toplumun merkezi kısmının bu kutuplaşmayı frenlemesinin ve uluslararası hukuka taraf olmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmenlerin kurtarılması için İtalya'da verdiği mücadelenin işe yaradığını, son olarak Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea-Eye'ın Libya açıklarında kurtardığı göçmenlerin Malta tarafından kabul edildiğini anlatan Rackete, "Eğer gelecekte aynı şartlarla karşı karşıya gelirsem yine aynısını yapar, düzensiz göçmenleri kurtarırım." şeklinde konuştu.

Rackete ayrıca, İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran STK'ları engelleyen politikası ve kendi olayında yaşananların "düzensiz göçmenleri kurtarmak için verilen mücadeleyi daha görünür hale getirdiğini" vurguladı.

Salvini'nin kendisi hakkında yaptığı suçlamaların altında cinsiyet ayrımcılığı da olduğunu kaydeden Rackete, İtalyan bakanla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu aktardı. Alman aktivist ve gemi kaptanı, "Salvini'nin açıklamalarından 15 hakareti veya asılsız suçlamaları iddianamede topladık. Suçlu olmayan birini suçlu olarak gösteremezsin. Özellikle de üst düzey bir siyasetçiysen." dedi. Sea Watch 3 adlı geminin kaptanı olan Rackete, Akdeniz'de kurtardığı 55 düzensiz göçmeni Lampedusa Adası'na getirmek istemiş ancak İtalya İçişleri Bakanı Salvini'nin talimatıyla gemisi İtalyan kara sularına girmeden durdurulmuştu.

İtalya, sadece gemideki kadın ve çocuk düzensiz göçmenleri alırken, kalan 41 düzensiz göçmenle 17 gün denizde bekleyen Rackete, daha sonra İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerinin engellemelerine rağmen gemisini Lampedusa Adası'nın limanına yanaştırmış ve göçmenlerin karaya çıkmasını sağlamıştı.

Ev hapsinde 3 gün tutulduktan sonra serbest bırakılan Rackete hakkında halen İtalya'da yasa dışı göçü teşvik etmekle ilgili bir suçlama bulunuyor. İtalya'da hükümetin çıkardığı yeni yasaya göre 10 yıla kadar hapis cezası alma riski bulunan Rackete, hakim karşısına çıkmak için ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda beklemeye devam ediyor.

(AA)