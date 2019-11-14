Nijerya'da katliam gibi kaza: 13 ölü

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ogun Eyalet Koordinatörü Clement Oladele, yerel basına yaptığı açıklamada, Lagos-Ibadan kara yolunda lastiği patlayan bir kamyonetin seyir halindeki iki yolcu otobüsüne çarptığını söyledi.

Oladele, kazada 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, 10 kişinin durumunun ağır olduğunu aktaran Oladele, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

AA