Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3718
  • 8,7866
  • 466.825
  • 1085.19
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. New York Times muhabiri ‘geçici felç geçirdi' dedi... Trump yalanladı
01 Eylül 2020 Salı 20:37 | Son Güncelleme:

New York Times muhabiri ‘geçici felç geçirdi' dedi... Trump yalanladı

New York Times muhabiri ‘geçici felç geçirdi' dedi... Trump yalanladı
AA

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times Muhabiri Michael Schmidt'in yazdığı yeni kitabında öne sürülen geçen yıl "geçici felç" geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı.

New York Times Muhabiri Michael Schmidt, yazdığı yeni kitabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen kasım ayında bir dizi geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine kaldırıldığını ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de Trump'a bir şey olması durumunda başkanlık koltuğu için hazır olmasının söylendiğini öne sürdü.

TRUMP: ASLA BİTMİYOR

AA'nın haberine göre, kitabın, söz konusu bölümlerinin basına sızmasının ardından Başkan Donald Trump, iddaları Twitter hesabından yalanladı.

Trump, "Asla bitmiyor! Şimdi de favori başkanınızın, benim, geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine gittiğimi söylemeye çalışıyorlar. Bu söylenenler asla bu adayın başına gelmedi. Yalan haber." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, söz konusu iddialar için Demokratların başkan adayı Joe Biden'ı hedef göstererek, "Belki de bu iddialar, başka bir partinin başkan adayına işaret ediyordur." dedi.

İbrahim Kalın'dan Avrupalı bakana ironik cevap
NYT muhabiri ‘geçici felç geçirdi' dedi... Trump yalanladı
Araplardan ilk resmi açıklama geldi: Olympiakos'a gidiyor!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Yunanistan Doğu Akdeniz'de korsan bir devlettir
Charlie Hebdo'dan çirkin provokasyon... Yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür yayımladılar
Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları taban puanları

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları taban puanları 2020 açıklandı mı?

Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayın

Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayında!

Gizli saklı işler ortaya çıkabilir! 2 Eylül 2020 burç yoru

Gizli saklı işler ortaya çıkabilir! 2 Eylül 2020 burç yorumları