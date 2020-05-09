New York Belediye Başkanı parklara akın edenlere seslendi

Yeni tip korona virüsten (Covid-19) en çok etkilenen ülke olan ABD’de her gün binlerce kişi virüse yakalanıyor. Ancak eyaletlerde tedbirler kısmi olarak kaldırılıyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada “Çeşitli bölgelerde bulunan Hudson River Park ve Brooklyn’deki Domino Park’a izin verilen kişi sayısı sınırlı olacak. Sosyal mesafeye yer açmak için belirli bir süre insanların birbirine yaklaşmamaları istenecek. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü hayat kurtarıyor ve insanlara en başından itibaren söylediğimiz buydu. Bu girişimin işe yaraması halinde daha fazla yerlerde kesintisiz uygulanacak” ifadelerini kullandı.

“HASTANELERDEKİ HASTA SAYISINDA ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ VAR“



“Korona virüsle mücadelede olağanüstü ilerleme kaydediliyor. Ancak yine de şehri yeniden açmak için yeterli değil” diyen Blasio, geçtiğimiz ay günde 900 kişinin acile baş vurmasından bu yana kentin yoğun bakım ünitelerinde virüse bulaşmış hasta sayısında önemli bir düşüş olduğunu söyledi.

Yoğun bakım ünitelerindeki sayının düştüğünü belirten Blasio,“Yoğun bakım ünitesinde bulunanlar en büyük tehditle karşı karşıya. Bu sayı düşüyor. Bu çok daha fazla canın kurtarıldığı anlamına geliyor. Covid-19 için pozitif olan şehrin genelinde test edilen insan sayısında yükselme var. Rüzgarın hangi yöne doğru estiğini bilmek için bir hava durumuna ihtiyacınız yok. Herkes bu grafiğe bakabilir ve açıkça ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Bu, tam iyileştiğimiz anlamına gelmez, ancak genel olarak doğru yöne doğru gittiğimiz anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla göz altına alınan insanların çoğunu siyahilerin oluşturduğu iddiaları ile ilgili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, polisin hayat kurtarmak için çalıştığını ve kurallara uymayanların gözaltına alındığını söyledi. De Blasio, şehir salgın hastalıkla savaşmaya devam ederken, polisin müdahalesiyle parklardaki sosyal mesafenin uygulanacağını belirtti.

“BİRKAÇ AY İÇİNDE GÜNDE 50 BİN TEST YAPMAYI UMUYORUZ”



Belediye Başkanı Bill de Blasio, ”Yeni test ve izleme programımız ile mayıs ayı sonuna kadar günde 20 bin kişi test edilebilecek. Şu anda şehirde günde yaklaşık 14 bin kişiyi test yapılıyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde sayının 50 bine ulaşacağını umuyoruz“ şeklinde konuştu.

Öte yandan 16 Mart, 5 Mayıs tarihleri arasında New York’ta gözaltına alınanların yüzde 68’ini siyahiler oluştururken, İspanyol halkı yüzde 24’ünü oluşturuyor. Brooklyn’de tutuklanan 40 kişiden 35’inin siyahi, 4’ünün Hispanik ve birinin de beyaz Amerikalı olduğu belirtildi.

İHA