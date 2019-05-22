NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de başladı

NATO Karargahı'nda başlayan Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda stratejik sınamalar, ittifakın askeri stratejisi, caydırıcılık ve savunma, Ukrayna'daki güvenlik durumu ve Akdeniz Diyaloğu çerçevesinde ortaklarla ilişkilere yönelik gelişmeler ele alınacak.

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıya, Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

Genelkurmay başkanları Brüksel'de iki, müttefik ülkelerden birinde bir kere olmak üzere yılda üç defa bir araya geliyor. Toplantılarda küresel güvenlik sınamaları, NATO operasyonları ve misyonları gibi farklı konular görüşülüyor.

(AA)