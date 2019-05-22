Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0968
  • 6,8151
  • 250.282
  • 84.125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de başladı

NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de başladı

NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de başladı

NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanları, ittifakın gündemindeki önemli konuları görüşmek için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

NATO Karargahı'nda başlayan Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda stratejik sınamalar, ittifakın askeri stratejisi, caydırıcılık ve savunma, Ukrayna'daki güvenlik durumu ve Akdeniz Diyaloğu çerçevesinde ortaklarla ilişkilere yönelik gelişmeler ele alınacak.

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıya, Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

Genelkurmay başkanları Brüksel'de iki, müttefik ülkelerden birinde bir kere olmak üzere yılda üç defa bir araya geliyor. Toplantılarda küresel güvenlik sınamaları, NATO operasyonları ve misyonları gibi farklı konular görüşülüyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Üniversite mezuniyet töreninde, mezuniyetini ters takla atarak kutlamak isteyen bir genç, kafasının

Mezuniyet Kutlamasında Ters Takla Attı, Kafasının Üstüne Çakıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başlarını belaya sokan hayvanların zor anları

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400 alımını iptal edin