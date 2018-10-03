NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’ya karşı toplantı yapacağız

NATO Savunma Bakanları Zirvesi, Genel Sekreter Jens Stoltenberg’i konuşmasıyla açıldı. Açılış konuşmasında zirvenin yapılış amaçlarına değinen Genel Sekreter Stoltenberg, NATO içinde daha adil bir yük paylaşımı sağlamak için çalışmaları ele alınacağını açıkladı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında NATO Liderler Zirvesinde ülkelerin GSYİH’lerinin en az yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırmalarının aciliyeti konusunda anlaştıklarını hatırlatan Stoltenberg, önemli ilerlemenin olduğunu söyledi. Stoltenberg, geçtiğimiz iki yılda, Avrupalı müttefikler kümülatif savunma konusunda 41 milyar dolar daha fazla harcamada bulundular” dedi.

Rusya’ya karşı toplantı yapılacak

Zirvenin ikinci konusunda Rusya’nın yayılımcı politikasında dikkat çeken ve INF Antlaşmasını ihlal ettiğine dikkat çeken Stoltenberg, “Yarınki toplantımızda NATO’nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmeye odaklanacağız. Ayrıca, Nükleer Planlama Grubuyla yarın sabah toplantı da düzenleyeceğiz ve NATO’nun caydırıcı nükleer gücünün korunması ve etkisini görüşmek için olağan görüşme yapacağız” ifadelerini kullandı. Rusya’nın yayılımcı politikasına da değinen Genel Sekreter, “Kırım’ın yasadışı şekilde ilhak etmesini kabul etmiyoruz. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Ukrayna Başbakanıyla yakından görüşüyorum” açıklamasında bulundu.

Yeni Siber Operasyon Merkezi açılacak

Genel Sekreter, gerçek ve mevcut bir tehdide karşı savunmanın güçlendirilmesine yardımcı olacak yeni Siber Operasyon Merkezinin kurulacağını açıkladı. Stoltenberg, açılacak yeni merkezin NATO’daki istikrarı sağlama çabasında önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

İlk konu Gürcistan

Genel Sekreter 2008’den beri NATO adaylık sürecinde olan Gürcistan’ın en yakın partnerlerden olduğunu söyleyerek, çalışmaların üye olmayan ortak ülkelerle de ele alınacağını söyledi. Stoltenberg ayrıca, zirveye ilk önce NATO-Gürcistan Komisyonu'nun bir toplantısıyla başlayacağını ifade etti.

(İHA)