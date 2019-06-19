Mursi'nin ardından... Mısır'daki darbe kimin işine yaramıştı?

Sibel Eraslan’ın yazısının bir bölümü şöyle:

2013 Temmuz darbesi, sadece Mursi ve partisine yönelik bir siyasi darbe değildi. Halkı hedef alan bir taarruzdu. Nitekim meydanlarda halkın üzerine açılan ateşte 6000 kişi, hayatını kaybetmişti. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden katliam, yağma, tecavüz olaylarıyla adeta halk cezalandırılıyordu. Derken; darbeyi tamamlayanlar, yerli işbirlikçilerine sahayı temizleyerek teslim ettiler. Çirkin ve ağır suçlu bakışlarını siyah gözlükleriyle gizlemeye çalışan darbeci Sisi, kan ve gözyaşıyla tarttığı Mısır’ın tam nefes borusunun üzerine çöktü.

ÜLKE KAPALI CEZAVİYDİ ARTIK

Halkın oyu ile seçimleri kazananları, eziyet ve işkencelerle dolu bir hapis yaşamı bekliyordu artık. Caddelerde kurşuna dizemediklerini, idam sehpalarında susturuyorladı. Modern dünyanın gözlerini kapadığı ve hiçbir uluslar arası hukuk kurumunun sesini çıkartmadığı Mısır Faciası, bir insanlık suçuna, insanlık dramına dönüştü. Ülke kapalı cezaeviydi artık. Halkın yoksulluğu ve yoksunluğu daha da artmıştı. Evsizler, işsizler, kimsesizler, açlık seviyesinin altındaki kimseler, başta Kahire olmak üzere tüm Mısır’da adeta sessiz bir ölüm çığlığı halindeler... Darbe, kimsenin işine yaramamıştı...

Peki darbe kimin işine yaramıştı? Mısır, “Camp David” antlaşmasından itibaren İsrail’in Afrika’daki gözetleme kulesine dönüşmüştü. Mursi’yi deviren darbe gücünün arkasında kuşkusuz bu Camp David lobisi vardı. Ve Suudi Arabistan, Mısır’daki cunta rejimleriyle birlikte oluşturduğu petrol ve silah dengesinin sarsılmasına asla müsaade etmeyen yapısıyla, derhal darbeci Sisi’nin yanında yerini almıştı. İsrail ve Suudi Arabistan faktörleri atlanarak, Mısır darbesi çözümlenemez.

Mısır’da Mursi Hükümetinin yaşadığı darbe, Türkiye’de 15 Temmuz için hazırlanan işgal girişiminin kanlı bir provasıydı. Ellerinden gelse, aynı vahşeti bizlere de uygulayacaklardı. Reis Mursi’nin şehadeti, bizi bir kere daha aynaya bakmaya davet ediyor. Kendimize bakmaya!