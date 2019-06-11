Müge Boz ve Caner Erdeniz'in nikah tarihi belli oldu

Oyuncu Müge Boz, nikah tarihini Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Barselona'da evleneceklerinin haberini veren Boz, "Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız" dedi.