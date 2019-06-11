11 Haziran 2019 Salı 15:19 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 15:19
Müge Boz ve Caner Erdeniz'in nikah tarihi belli oldu
Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan oyuncu Müge Boz ve sevgilisi Caner Erdeniz'in nikah tarihi belli oldu. Barselona'da evlenecek olan çift 13 Haziran'da dünyaevine girecek.
Oyuncu Müge Boz, nikah tarihini Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Barselona'da evleneceklerinin haberini veren Boz, "Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız" dedi.