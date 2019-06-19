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  3. Mısırlı sunucu, Mursi'nin vefatıyla ilgili haberde yanlış kısmı okuyunca skandala yol açtı

Mısırlı sunucu, Mursi'nin vefatıyla ilgili haberde yanlış kısmı okuyunca skandala yol açtı

Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak darbeci Sisi tarafından Mısır’daki televizyon kanallarına bir elektronik posta gönderildi. Mısır’daki bütün televizyon kanalları aynı metni yayımlarken, Extra News kanalının sunucusu, metnin altındaki "Sent Samsung" (Samsung cihaz ile gönderilmiştir) ifadesini de metne dahil sanarak canlı yayında okudu.

Mısır’da demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Ülke genelindeki yayın kuruluşlarını kontrol altında tutan darbeci Sisi hükûmeti, televizyon kanallarına yayında okunması için 42 kelimelik bir metin gönderdi.

Bütün televizyon kanallarında birebir aynı metin okunurken, Extra News kanalının sunucusu Neha Derviş, devlet görevlileri tarafından gönderilen elektronik postadaki kalıp metnin altında bulunan “Sent Samsung” (Samsung cihaz ile gönderilmiştir) kısmını da canlı yayında okudu.

Samsung marka telefonlardan gönderilen elektronik postaların alt kısmında otomatik olarak beliren “Sent Samsung” ifadesinin sunucu tarafından okunmasının oluşturduğu skandal, kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Sunucu Neha Derviş, Muhammed Mursi’nin vefatıyla ilgili olarak kendisine gönderilen elektronik postayı okurken şunları kaydetti:

“Mursi, Kasım 2017’den bu yana tıbbi gözetim altında bulunuyordu. Kendisine düzenli olarak tıbbi müdahalede bulunuluyordu. Bütün tıbbi dokümanlar, talepte bulunan yetkililerle paylaşılacaktır. Samsung cihazla gönderildi.”

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