Mısır'da elektrik fiyatlarına zam yapıldı

Mısır hükümeti elektrik fiyatlarına yüzde 3,7 ile 38,3 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir, düzenlediği basın toplantısında, elektrik fiyatlarındaki zamlı tarifeye ilişkin bilgi verdi. En fazla zammın ilk grup olarak isimlendirilen tüketimi 50 kilovatsaate kadar olan abonelere uygulanacağını belirten Şakir, bu grupta fiyatların yüzde 36,3 artırıldığını söyledi. Tüketime göre abonelerin 7 ayrı kategoride değerlendirildiği ülkede, 7'nci grup olarak ifade edilen bin kilovatsaat ve üstündeki tüketim için zammın yüzde 1,45 olduğu duyuruldu.

Devlet desteği almadığı için en az zammın 7'nci kategoriye yapıldığı ve yeni tarifenin önümüzdeki temmuz ayında yürürlüğe gireceği bildirildi. Mısır'da son olarak geçen yıl haziran ayında elektriğe 7,4 ile 69,2 arasında değişen oranlarda zam yapılmış ve Temmuz 2018'den itibaren yeni tarifeye geçilmişti.

IMF VERGİLERİN ARTIRILMASINI ŞART KOŞMUŞTU

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek döneminde akaryakıt, elektrik ve doğal gaz gibi farklı kalemler devlet tarafından destekleniyordu. Abdulfettah es-Sisi'nin 2014'te cumhurbaşkanı olmasının ardından sübvansiyonlar azaltılmaya başlandı. IMF, Ağustos 2016'da Mısır hükümetinin 12 milyar dolarlık kredi talebine onay vermiş, karşılığında da vergilerin artırılması, sübvansiyonların ise azaltılmasını şart koşmuştu.

(AA)