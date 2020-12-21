Midilli'deki kamplarda insanlık dramı... 'Fareler sığınmacı bebekleri ısırıyor'

Yunanistan'ın Midilli adasındaki mülteci kamplarında yaşanan insanlık dramı Avrupa’nın da gündeminde. Midilli ve diğer sığınmacı kamplarında incelemelerde bulunan Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Midilli’deki sığınmacı kampında koşulların korkunç olduğunu belirterek bebeklerin fareler tarafından ısırıldığını söyledi.

HAYAT BÖYLE BAŞLAMAMALI

Passauer Neue Presse gazetesine röportaj veren Bakan Müller, özellikle, sığınmacı ve mülteci kamplarında dünyaya gelen çocuklar için koşulların çok kötü olduğunu belirterek, 2018 yılında Midilli kamplarına yaptığı ziyaret ile ilgili “Yeni kurulan Kara Tepe Kampı’nın da daha iyi olmadığı açıkça ortada. Hatta aksine, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, burada fareler, ıslak çadırlar içinde kalan bebekleri ısırdığı için tetanoz aşısı yapmak zorunda kaldı. Her türlü hijyen ve tıbbi destekten mahrum bir halde yere oturmuş doğum yapmayı bekleyen Afrikalı kadınlarla görüştüm. Hiçbir hayat böyle başlamamalı” dedi.