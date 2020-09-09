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  3. Midilli Adası'nda karantinaya alınan sığınmacı kampında yangın çıktı
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:34 | Son Güncelleme:

Midilli Adası'nda karantinaya alınan sığınmacı kampında yangın çıktı

Midilli Adası'nda karantinaya alınan sığınmacı kampında yangın çıktı
AA

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan bir mülteci kampında çıkan yangın sebebiyle yüzlerce göçmen bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında yangın çıktığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, gece yarısından sonra Moria kampının farklı noktalarında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Yetkiler, sığınmacıların güvenli yerlere sevk edildiğini belirtirken, bazı sığınmacıların ise Midilli kent merkezine doğru yürüdüğünü dile getirdi.

Kamp, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Moria kampı, yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.

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