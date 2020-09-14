Miçotakis'in yalanları ortaya çıktı: Yunanistan, AB için kirli işleri yapıyor

Hollanda'da yayın yapan bir kanaldaki, “Göçmenler Yunan Topraklarından Toplanıp Denize Atıldı” başlıklı haberde yer alan göçmenlere zulüm, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in tüm yalanlarını ortaya çıkardı.

Yeni Şafak'ın Hollanda televizyonu NOA'a dayandığı haberde, Avrupa Birliği ve üye devletlerin bu konuda Yunanistan’a sessiz kalmasının endişe verici olduğu belirtilerek, bu sessizliğin “Yunanistan’ın AB için kirli işleri yapıyor olması” ile açıklanabileceği ifade edildi.

Göçmenlerin kendi çektiği videolar ve fotoğraflar ile salların üzerlerinde maskeli adamlar bulunan tekneler tarafından nasıl itildiklerininin gösterildiği haberde, diğerleri botlarının patlatıldığını veya motorlarının tahrip edildiğini söylüyor.

"YUNANİSTAN ŞİDDETİ ARTIRDI"

Geri püskürtmelerin yeni olmadığı belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:

“Şişirilebilir botlar yeni bir trend. Denizde yakalanan insanlar bunların üzerlerine bindiriliyor, fakat şimdi git gide adalarda bulunan daha fazla insan da. Denize geri götürülüyor ve kayıt olmadan orada bırakılıyorlar.”

"YUNANİSTAN'DA BİZİ DÖVDÜLER"

Haberde muhabir, Türk Sahil Güvenlik birimi tarafından şişme bir bottan alınıp kurtarılan 19 yaşındaki Somalili Sumaya ile de konuşuyor. Midilli'ye kaçakçılar aracılığıyla bir gün önce geldiklerini belirten Sumaya şunları söyledi:

"Bizi dövdüler, erkek, kadın, umurlarında değildi. Hayvanmışız gibi davrandılar. Tüm eşyalarımızı, telefonları, paraları, kıyafetleri aldılar. Sonra bizi denize götürdüler."

Sumaya'nın hikayesi, geri püskürtmeleri belgeleyen New York Times gazetecileri ve çeşitli yardım kuruluşları tarafından bildirilen, diğer göçmenler tarafından yapılan açıklamalarla tutarlı.

"YUNANİSTAN AB İÇİN KİRLİ İŞLERİ YAPIYOR"

Yunanistan Başbakan Miçotakis geçtiğimiz günlerde CNN'e verdiği bir röportajda “iddiaların doğru olmadığını ve Yunanistan'ı kötü göstermek için yapılan Türk propagandası olduğunu” öne sürmüştü. Atina'daki insan hakları örgütü Human Rights Watch’tan Eva Cossé, artık bunların büyük ölçekte olduğuna dair hiçbir şüphenin olmadığına dikkat çekerek şunları söylüyor: