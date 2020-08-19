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19 Ağustos 2020 Çarşamba 01:13 | Son Güncelleme:

Michelle Obama,Joe Biden'ın koruyucusu oldu

Michelle Obama,Joe Biden'ın koruyucusu oldu

ABD'de Biden'ın Demokratların başkan adayı olarak resmen ilan edileceği parti kurultayı online düzenlendi.

4 günlük kurultayın ilk gününde konuşan eski First Lady Michelle Obama, Biden’ın ‘kutsal koruyuculuğunu’ üstlendi. Trump’ı “Ülkemiz için yanlış başkan” diye niteledi, muhakkak seçilmesi çağrısı yaptığı Biden’den söz ederken “Mükemmel aday, mükemmel başkan yoktur” dedi. Öte yandan Trump, Biden’ı “sosyalizmin Truva Atı” olarak nitelendirdi.  

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