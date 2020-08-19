Michelle Obama,Joe Biden'ın koruyucusu oldu

4 günlük kurultayın ilk gününde konuşan eski First Lady Michelle Obama, Biden’ın ‘kutsal koruyuculuğunu’ üstlendi. Trump’ı “Ülkemiz için yanlış başkan” diye niteledi, muhakkak seçilmesi çağrısı yaptığı Biden’den söz ederken “Mükemmel aday, mükemmel başkan yoktur” dedi. Öte yandan Trump, Biden’ı “sosyalizmin Truva Atı” olarak nitelendirdi.