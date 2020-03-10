Merkel: AB-Türkiye anlaşması için çaba göstereceğim

Merkel, Türkiye’nin sığınmacıların sınırı geçişine engel olmamasını eleştirdi ancak Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi. Merkel, AB ile Türkiye arasında 2016’da imzalanan göç mutabakatına dikkati çekerek, “AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim” dedi.

ÇOCUKLAR ASİMİLE EDİLECEK

Bu arada Almanya Haber Ajansı (DPA), Başbakan Merkel başkanlığında hükümeti oluşturan partilerin liderlerinin yaptığı toplantıda mülteciler konusunda karar alındığı belirtildi. Haberde 1000-1500 çocuk alarak Yunanistan’ın desteklenmek istendiği belirtilerek, söz konusu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta veya 14 yaşından küçük refakatsiz olanlar arasından seçileceği vurgulandı.

‘AVRUPA ÖLDÜRME SINIRLARI AÇ’ PROTESTOSU



Almanya Başbakanı Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Berlin’de Avrupa Birliği ve Yunanistan’ın sığınmacı politikası sebebiyle protesto edildi. Merkel ve Miçotakis’in katıldığı Almanya-Yunanistan Ekonomi Formu’nun düzenlendiği Alman Ekonomi Evi önünde “Seebrücke” inisiyatifi tarafından gösteri düzenlendi.

İki lider binaya girişleri sırasında göstericiler tarafından “Sınırları açın” sloganlarıyla ve ıslıklarla karşılandı. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, İngilizce ve Yunanca “Avrupa öldürme-Sınırları aç” pankartları açıldı. Yunanistan’daki sığınmacıların durumuna ilişkin fotoğraflar gösteren protestocular “Sınırları aç, hayat kurtar, faşizmle mücadele et”, “Duvarlar değil köprüler kur”, “Avrupa harekete geç” ve “Yazıklar olsun” yazılı dövizler taşıdı.

Yunanistan’ın mültecilere ateş açması ve AB’nin Yunanistan’a maddi destek vermesi eleştirildi.