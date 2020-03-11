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Meksika'da feci metro kazası: Ölü ve yaralılar var

Meksika'da feci metro kazası: Ölü ve yaralılar var

Meksika'nın başkenti Mexico City'de iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Başkent Mexico City’nin Miguel Hidalgo ilçesinde yer alan Tacubaya’da iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.

IHA


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