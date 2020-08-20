Mali'ye karadan denizden abluka

Batı Afrika ülkesi Mali’de Fransa yanlısı yönetime karşı uzun süredir devam eden protestoların ardından ordu içindeki bir grubun önceki gün yaptığı darbe sonrası ülkede sıkıyönetim ilan edildi. Darbeciler, seçimlerin en makul sürede yapılacağını, tüm sınırların kapatıldığını ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurdu. Kati garnizonuna götürülen Keita, orduyu düzeltme konusunda başarısız olduğunu söyledi. Meclisi ve hükümeti de feshettiğini kaydeden Keita, “İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum” ifadesini kullandı. Ancak darbe sonrası Batı Afrika Ülkeleri Ekonomi Topluluğu (ECOWAS)’ın tepkisi sert oldu.

Cumhurbaşkanı Keita canlı yayındaki istifa açıklamasını askeri garnizonda yaptı.

SINIRLAR KAPATILDI



Üye ülkelerin çoğunluğunun Fransa’nın eski sömürgelerinden oluşan ve Fransa lideri Macron’u ağırlayan ECOWAS, darbe girişimi nedeniyle Mali’ye hava ve kara sınırlarını kapatma ve ticari ilişkileri durdurma kararı aldı. Darbe girişiminin şiddetle kınandığı açıklamada, ordunun Keita ve alıkonan diğer yetkililerin güvenliğinden sorumlu olduğu ifade edilerek hepsinin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar Mali’nin, ECOWAS’ın tüm karar alma organlarındaki görevlerinin de askıya alındığı kaydedildi.

DÜNYADAN TEPKİLER YAĞIYOR: ASKERİN YERİ KIŞLADIR



BM: Mali Cumhurbaşkanı Keita derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalı. Anayasal kurumlara dönülmeli.

AB: Anayasa karşıtı değişim kabul edilemez.

Almanya: “Mali’de ordunun iktidarı anayasaya aykırı bir şekilde ele geçirme girişimini şiddetle kınıyoruz. Askerler kışlalarına dönmeli, hükümet yetkililerinin alıkonulması son bulmalı.

İngiltere: Birleşik Krallık, hükümeti zorla görevden alma girişimlerine karşı ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu’nun çabalarını destekliyor. Başkan ve kabine üyeleri derhal serbest bırakılmalı.

İspanya: Mali’deki gelişmelerden derin kaygı duyuyor ve ECOWAS’ın girişimlerini destekliyoruz.

FRANSA’DAN BMGK’YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI



Fransa, darbe nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da “Fransa, Kati’de başlayan kalkışmadan kaygılıdır. Bu vahim hadiseyi bütünüyle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’DEN DARBEYE SERT TEPKİ: ANAYASAL DÜZENE DÖNÜLSÜN



Dışişleri Bakanlığı, Mali’de gerçekleşen askeri darbeye tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Mali’de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın Parlamento ve Hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz. Mali’de iç barış, güven ve istikrarın süratle yeniden tesisi, Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS’ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz.”