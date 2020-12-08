Maddelerde S-400'lerle ilgili yaptırım da var: Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edecek

ABD Başkanı Donald Trump, "zayıf" olduğunu belirttiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongreden geçip önüne gelmesi durumunda veto edeceğini duyurdu. ABD’nin bugün Senato’da onaylayacağı savunma tasarısında Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören maddeler de yer alıyordu.

AA'da yer alan habere göre, Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.

BUGÜN OYLAMA YAPILACAK

ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak. Tasarı buradan geçerse Senatoya gidecek. Senatodan da onay alırsa tasarı yasalaşması için Trump'ın onayına sunulacak.

TRUMP TÜRKİYE KARARINI BEKLETMİŞTİ

Savunma tasarısında Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) olarak bilinen yasa kapsamında Türkiye'ye uygulanması öngörülen yaptırımları bir süre bekletmişti.

Savunma tasarısında ABD Başkanı Trump'ın 30 gün içinde CAATSA uyarınca dört ya da beş yaptırım maddesini uygulaması öngörülüyor.

4 bin sayfadan oluşan 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, 2021 yılında savunma alanında yapılacak harcamaların kapsamını belirliyor.