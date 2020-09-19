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  • Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Bu çağrı bundan böyle AP'nin de çağrısı, ilerleyelim
19 Eylül 2020 Cumartesi 10:21 | Son Güncelleme:

Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Bu çağrı bundan böyle AP'nin de çağrısı, ilerleyelim

Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Bu çağrı bundan böyle AP'nin de çağrısı, ilerleyelim

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımda diyalog mesajını yineleyerek, "Bu çağrı bundan Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısıdır. Görüşüne göre işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj yayınladı. Macron mesajında, daha önce yaptığı diyalog çağrısını yineleyerek, "İlerleyelim" dedi.

Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdiklerini belirten Macron, tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" 

<p>EDİTÖR: Eda Cabul</p>

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