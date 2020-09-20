Macron'dan büyük zirve öncesi salvolar... Türkçe'ye sığındı, kimse anlamadı

Yunanistan’ın Akdeniz’i bir Yunan gölü haline getirmek için verdiği hukuksuz mücadeleye arka çıkan ancak aradığı desteği bulamayan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Macron, 24-25 Eylül’deki AB Liderler Zirvesi öncesinde tonunu yumuşattı. Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaşarak “Ajaccio’da Türkiye’ye net bir mesaj gönderdik: İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim” diye yazdı. Geçen hafta Korsika’da AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi gerçekleştirilmiş, Türkiye’nin görüşüldüğü toplantıda da görüş birliği sağlanamamıştı.

DALGA GEÇTİLER

Ancak Macron’un tweetinde bozuk bir Türkçe kullandığı gözlerden kaçmadı. Aralarında Fransızların da bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcıları Macron’un çeviri programı kullandığını belirterek dalga geçti. “François Morelle” adlı Fransız sosyal medya kullanıcısı, “Az da olsa Türkçe biliyorum ama bu kadar da kötü bir çeviri görmedim” diye Macron’u eleştirirken, “Ömer Salimoğlu” adlı kullanıcı da “Türkçe danışmanına sorsaydın iyiydi. Bu kez biz senin ne dediğine “Fransız” kaldık. Bir şey anladıysam BAE’li olayım” dedi.

YASAK BÖLGEDE PROVOKATİF UÇUŞ

Fransa’nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı Haralambos Petridis askeri helikopterle Yavuz Sondaj Gemisi’nin ve KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirerek, yeni bir provokasyona imza attı. Beaune Türkiye’ye yaptırım konusunda kararlı olduklarını söyledi.



Yunanistan ile ABD’den Batı Trakya’da tatbikat



Yunanistan ile ABD’nin, Batı Trakya’da 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında yaptığı tatbikattan fotoğraflar paylaşıldı. Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar bölgesindeki tatbikatı, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, ABD’nin Avrupa kanadında görev yapan üst düzey komutanları, ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Selanik Başkonsolosu da izledi. Tatbikat ile ilgili fotoğraflar, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlandı. Tatbikat yapılan bölgenin sınıra yaklaşık 100 km olduğu belirtildi.



Bir sağduyu bir kışkırtma

Almanya’nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel,“AB Konseyi çok yakında Türkiye’ye sopasını gösterecek” dedi. Öte yandan Yunan Milletvekili Dimitris Keridis, Yunanistan’ın Ege sularında iddia ettiği hakların geçersiz olduğunu ifade ederek ‘’Ege sularının büyük bir kısmı uluslararası sulardır. Yunan denizi olmadığı gerçeğini tüm gezegen söylüyor” dedi.

