12 Aralık 2020 Cumartesi 00:12 | Son Güncelleme:
Listedeki 29 ismin arasında yer alıyor: Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e görev
AA
ABD Başkanı Trump, Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü, Amerikalıların daha sportif ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için kurulan Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atayacağını duyurdu.
AA'da yer alan habere göre, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlandı.
Listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz de yer aldı.
ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor.