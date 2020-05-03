Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 2 ölü

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus’un Mitiga Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki bir mahalleyi hedef aldı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerin Trablus’un doğusundaki Mitiga Uluslararası Havaalanı’nı yakınlarında bulunan Al-Salam mahallesindeki sivil yerleşime yönelik yaptığı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için başlattığı operasyon devam ediyor. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.