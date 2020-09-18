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  • Le Figaro gazetesinden Macron açıklaması: Ülkeyi yönetirken Sarkozy'nin etkisinde kalıyor
18 Eylül 2020 Cuma 17:02 | Son Güncelleme:

Le Figaro gazetesinden Macron açıklaması: Ülkeyi yönetirken Sarkozy'nin etkisinde kalıyor

Le Figaro gazetesinden Macron açıklaması: Ülkeyi yönetirken Sarkozy'nin etkisinde kalıyor
AA

Le Figaro gazetesi özel haberinde, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakanların atanması ve ülkede yaşanan krizlerin yönetimi konusunda eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin etkisinde kaldığını belirtti.

Le Figaro gazetesi özel haberinde, Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakanların atanması ve ülkede yaşanan krizlerin yönetimi konusunda eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin etkisinde kaldığını belirtti.

AA'da yer alan habere göre, Le Figaro gazetesinin özel haberinde, Macron'un Sarkozy ile sıklıkla görüştüğü kaydedildi.

Sarkozy'nin Macron ile görüşmelerine ilişkin, "Tavsiyelerde bulunmuyorum ancak cumhurbaşkanı olsaydım yapacağım şeyleri söylüyorum. Fransa'da krizleri derinleştirecek hiçbir şey yapmayacağım." dediği ifade edildi.

Eski Cumhurbaşkanı'nın ayrıca ülkede toplumsal olaylara neden olan emeklilik reformunun Fransızları memnun etmeyeceği konusunda Macron'u uyardığı belirtildi.

Temmuz ayında yapılan hükümet değişikliği kapsamında Başbakan Jean Castex, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Çevre Bakanı Roselyne Bachelot ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin bu görevlere Sarkozy'nin etkisiyle atandığı bildirildi.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) bir milletvekilinin, "Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy'ye güveniyor. Bu da Sarkozy'yi rahatsız etmiyor. Birbirlerine güveniyorlar." dediği aktarıldı.

<p>Ve...</p><p>Hikmet Genç Soruyor:</p><p> Yalanla dolanla işiniz yoksa rahatsızlığınız neden?</p><

Hikmet Genç Soruyor...

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