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  3. Kremlin'den Almanya'ya Navalnıy yanıtı: Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz
03 Eylül 2020 Perşembe 15:17 | Son Güncelleme:

Kremlin'den Almanya'ya Navalnıy yanıtı: Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz

Kremlin'den Almanya'ya Navalnıy yanıtı: Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz
AA

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili Almanya'nın Rusya'ya yönelttiği suçlamayı reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Navalnıy'a ilişkin Almanya'nın Rusya'ya yönelttiği suçlamayı kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.

AA'da yer alan habere göre, Alman hükümetinin Berlin'de tedavisi süren Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın "kesinlikle zehirlendiği" yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Peskov, "Rusya’yı suçlamak için herhangi bir neden yok. Bu konuda dikkatlice konuşmak gerekiyor. Bu bağlamda, herhangi bir suçlamayı kabul etme eğiliminde değiliz." ifadelerini kullandı.

"Yaptırım retoriğinin" de kabul edilemez olduğunu vurgulayan Peskov, yaptırımlara neyin neden olabileceğini anlayamadıklarını dile getirdi.

- "ALMANYA'DAN BİLGİ ALACAĞIMIZI UMUYORUZ"

Rus Başsavcılığının daha önce Almanya'ya konuyla ilgili başvuruda bulunduğunu hatırlatan Peskov, şunları kaydetti:

"Soruşturma kurumumuz gerekli araştırma çalışmalarını yürütüyor. Bu eylemlere Alman tarafının bilgileri yardımcı olur. Şimdiye kadar tarafımıza herhangi bir bilgi ulaşmadı. Konuyla ilgili en yakın zamanda bilgi alacağımızı umuyoruz." 

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