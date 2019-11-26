Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3339
  • 269.755
  • 105382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kraliçe'den Kuruluş Osman tavsiyesi: Herkes izlesin

Kraliçe'den Kuruluş Osman tavsiyesi: Herkes izlesin

Kraliçe'den Kuruluş Osman tavsiyesi: Herkes izlesin

Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, sosyal medya hesabından, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "Kuruluş Osman" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Twitter hesabındaki paylaşımında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerine hayranlığını dile getiren Kraliçe Azizah, "Diriliş'in 5 sezonunu izledim ama doyamadım. Şimdi Kuruluş Osman'ı izliyorum. Herkesin favori Türk dizimi izlemesini tavsiye ediyorum. Konusu tamamen İslam ile alakalı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımını destekleyen bazı kullanıcılara da cevap veren Kraliçe Azizah, kendisinden Türk dizisi tavsiyesi isteyen bir kullanıcısına da Payitaht Abdülhamid dizisini izlemesini önerdi.

Bir süredir Twitter hesabını kapalı tutan Kraliçe, eylül ayında hesabını yeniden açmıştı.

(AA)


MasterChef Batuhan'ın yıllar önceki hali görenlere 'Yok artık' dedirtiyor!
Kıvanç Tatlıtuğ'un kazağı sosyal medyanın gündemine oturdu!
O paylaşım yürekleri dağladı! 'Babam bunu da yener'
İlk oğlu Fikret Ali'ye kavuşan Ali Atay, duygularını böyle anlattı
Defne Samyeli, Sadettin Saran'ın radarında iddiası!
<p>Dudullu’dan kalkan bir minibüste yaşanan olayda, iddiaya göre minibüsler seyir halindeyken minibü

Yolcular Dehşete Düştü... Minibüsçülerin Beyzbol Sopalı Kavgası Kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünya bunu konuşuyor! Tarihteki en büyük sanat hırsızlığı

Resulayn'da terör örgütü PKK-YPG'ye ait yeni tüneller bulundu