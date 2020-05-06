Koronaya rağmen ABD'den abluka

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ABD, Ortadoğu’da tansiyonu artırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in küresel çapta Kovid-19 mücadelesi verilirken tüm dünyada ateşkes çağrısı yapmasına ve çatışmaları tırmandıracak girişimlerden uzak durulması yönündeki açıklamalarına karşın ABD ordusu Orta Doğu’ya yeni birlikler göndermeye devam ediyor. Amerikan ordusuna yakın Armytimes ve Military.com haber sitelerinin elde ettikleri bilgilere göre ABD’deki 7 tugay seviyesindeki birlik Mayıs ayından itibaren ülke dışındaki farklı noktalara gönderilecek. Bu ülkeler arasında İran’a komşu Irak, Afganistan ve Basra Körfezi ülkesi Kuveyt’in bulunması özellikle dikkat çekiyor. Haberde İran’a komşu Irak, Afganistan ve Basra Körfezi’ne aralarında zırhlı birliklerin ve hava indirme tugaylarının da bulunduğu özel birliklerin gönderilmesi özellikle dikkat çekti.