'Koronavirüs salgınında tek bir test yeterli değil'

Dünyada 10 binden fazla can alan ve 230 bine yakın vakanın görüldüğü koronavirüs salgınıyla ilgili deneysel araştırma verileri sunan ‘Our World In Data’ isimli kuruluş bazı kişilerde birden fazla kez koronavirüs testi yapılması gerektiğini ortaya koyan veriler yayımladı. Sitedeki açıklamada bazı test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı bilgisi paylaşıldı. Bazı kişilerde yapılan testlerde negatif sonuç alınırken, testin tekrar yapılması durumunda pozitif sonuçlar çıkabildiği belirtildi. Testlerin başarısız olması ya da yanlış sonuç vermesinin nedenleri arasında, test edilen hastanın belirtilerinin henüz ortaya çıkmaması ve virüsün henüz etkilerini göstermemesi olabileceği açıklandı. Öte yandan, test kitlerinde meydan gelen problemler de bir neden.

TEST SAYISINDA LİDER ÇİN



Kuruluş, Kovid-19 salgını için ülkelerin yaptığı test sayılarını da açıkladı. Kurum, pozitif sonuç alınması halinde virüs taşıdığı belirlenen hastanın ihtiyacı olan tıbbi yardımı almasının ve diğer kişilerin de enfekte olmasına engel olabileceğinin altını çizdi. Sitede yayınlanan tabloda, en çok testin Çin’in Guangdong bölgesinde yapıldığı bilgisi yer alıyor. Sitedeki verilere göre, 320 bin kişi Çin’in Guangdong bölgesinde, 286 bin kişi Güney Kore’de, 148 bin kişi İtalya’da, 125 bin kişi Birleşik Arap Emirlikleri’nde, 116 bin kişi Rusya’da, 50 bin kişi İngiltere’de, 41 bin kişi ABD’de, 38 bin kişi Kanada’da, 18 bin kişi Tayvan ve Norveç’te, 16 bin kişi Japonya’da, 14 bin kişi İsveç’te, 11 bin kişi Fransa’da test yaptırdı. Kovid-19’un tespitinde ‘PCR’ adı verilen bir test uygulanıyor. Bu testte belirti gösteren kişinin burnundan ve boğazından örnek sıvı alınıyor.

VİRÜSÜN YENİ GÖRÜNTÜSÜ



ABD’de yapılan bir çalışmada, Kovid-19’un insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla adım adım görüntülendi.

DSÖ: KORONAYA KARŞI 20 AŞI GELİŞTİRİLDİ



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu. Açıklamayı yapan DSÖ’nün Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, Novosibirsk’te bulunan Rus vektör biyoteknoloji merkezi tarafından oluşturulan bir aşının testlerinin de başladığını söyledi. Bilim insanlarının aşının 2020’nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, DSÖ’nün de koronavirüse karşı mücadele çalışmalarının ilerleme hızından memnun olduğunu belirtti.

GÜNEY KORE MODELİNİN BAŞARISI



Güney Kore yönetiminin, olağanüstü test programı sayesinde koronavirüsün yayılma hızını önemli ölçüde yavaşlatmayı başardığı belirtildi. Güney Kore nüfusunun yaklaşık 50 milyon olduğunu hatırlatan Science dergisi, 29 Şubat günü 909 yeni vaka saptanan ülkede 17 Mart günü sadece 74 vakanın saptandığına dikkat çekti. Güney Kore’de hızlı test kitleriyle trafikte bile test yapılıyor.