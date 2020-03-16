Koronavirüs İran'da milyonlarca kişiyi etkiledi

İran resmi ajansına (IRNA) konuşan, İran Esnaflar Odası Başkan Yardımcısı Hoşyar Fakihi, Kovid-19'un ülkede esnaflar üzerindeki olumsuz etkisini değerlendirdi.



AA'nın aktardığı habere göre, krizle mücadele kapsamında esnaflar için uygulanması gereken gerçekçi bir plan bulunmadığını söyleyen Fakihi, şunları dedi:

"Salgın özellikle restoranlar, kuru temizlemeciler, fotoğrafçılar, ayakkabıcılar, mobilyacılar, kuaförler, kuru yemişçiler, eğlence salonları ve kafeler üzerinde olumsuz etki gösterdi. İran'da koronavirüs 2 milyon 600 binden fazla iş ve meslek grubunu etkiledi."

Fakihi, ülkenin ekonomi planlamasının, esnaflara "doğru" bir bakış açısı sunmadığını savunarak, bunun ülke ekonomisinin şu ana kadar esnafların mevcut potansiyelinden tam olarak yararlanamamasına neden olduğunu kaydetti.

İŞSİZLİĞİN ARTMASIYLA TOPLUMSAL KRİZ TIRMANABİLİR



Hükümetin, işletmelerde istihdamın sürdürülmesi yönünde destekleyici adımlar atmaması halinde daha büyük bir krizle karşı karşıya kalacaklarını vurgulayan Fakihi, şöyle devam etti:

"Farklı sektörlerde çalışan 1 milyon 600 bin kişinin işsiz kalma ihtimali var. Eğer, bunu mevcut işsizlik sayısına eklersek daha büyük bir toplumsal sorunla karşı karşıya kalacağız."

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede can kaybının 853'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 14 bin 991 olduğunu açıklamıştı.