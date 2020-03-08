Koronavirüs, 99 ülkede 3 bin 569 can aldı... 26 ülke Türkiye'yle iş birliği istedi

Sağlık Bakanlığı’nın, dünya genelinde 3 bin 569 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün salgına karşı acil durum ilan etmesinden önce havalimanlarında termal kamera ve karantina uygulamasını başlatan Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ayrıca sınır bölgelerine sahra hastaneleri kurdu. Türkiye’de başarıyla yürütülen salgınla mücadele birçok ülke tarafından yakın takip altında. Ülkeler büyükelçilikleri aracılığıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı, malzeme yardımı ile ortak çalışma talebinde bulundu. Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Karadağ, İran, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Kırgızistan, Kolombiya, İtalya, Kosova, KKTC, Moğolistan, Moldova, Cibuti, Özbekistan, Türkmenistan, Katar, Kuveyt, Vietnam ve Tacikistan birliği talep etti.

YERLİ KİTE TALEP ARTTI

Yerli kaynaklarla üretilen Kovid-19 tanı kiti, 90-120 dakika arasında sonuç veriyor. Yerli kiti satın almak için aralarında Azerbaycan, Japonya, Kırgızistan, Vietnam, Cibuti, Türkmenistan ve Katar’ın da bulunduğu ülkelerle müzakere süreci devam ediyor.

THY’DEN TÜM UÇAKLARDA TEMİZLİK



Türk Hava Yolları (THY), uçaklarında, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uyguluyor. Havaya, özel bir cihaz ile püskürtülen kimyasal

10 dakika boyunca uçak içerisinde dezenfeksiyonu gerçekleştirerek virüs ve bakterilere karşı koruma sağlıyor. İşlem toplam 25 dakika kadar sürüyor. Uçaklara öncesinde yeni yolcu alınmıyor.

SAHTE PAYLAŞIMLARA 7/24 SANAL DEVRİYE



Emniyet Genel Müdürlüğü, sahte sosyal medya hesaplarından Türkiye’de virüs vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını paylaşanların adli mercilere sevk edileceğini bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri sosyal medyada milli ve manevi değerlere saldırı, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılarla korku ve panik oluşturan hesapları tespit amacıyla 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.



KABE TAVAF İÇİN AÇILDI



Suudi Arabistan yönetimi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle tavafa kapatılan Kabe, yeniden ziyarete açıldı. Kraliyet kararnamesiyle, dün sabah saatlerinden itibaren umreciler dışındakilerin Kabe’yi tavaf etmesine izin verildi.

KARANTİNA OTELİ ÇÖKTÜ



Çin’de koronavirüs karantinaları için kullanılan bir otelin çökmesi sonucu 70 kişi enkaz altında kaldı. Fujian eyaletinde yaşanan facianın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre enkaz altından 43 kişi kurtarıldı. Sağ olarak çıkarılan hastalara olay yerinde müdahale edilerek ilk yardım yapıldı.



ÇİN VE G.KORE’DE ÇOK YAVAŞLADI



Çin’de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72’ye yüseldi. Ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi. Böylece Çin’de vaka sayısı 80 bin 652’ye yükseldi. Dünya genelinde ölü sayısı ise 3 bin 569’a, vaka sayısı ise 105 bin 941’e çıktı. Güney Kore’de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5’i son 24 saat içinde olmak üzere 48’e çıktı.



İRAN MİLLETVEKİLİ DE KOVİD-19’A YENİLDİ



İran’da ölü sayısı 145’e çıktı. Vaka sayısı ise 5 bin 823 oldu. Tahran Milletvekili Fatma Rehberç (56), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 24 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.



İTALYA’DA HÜKÜMETE SIÇRADI



İtalya’da hükümetin ortakları arasında yer alan Demokrat Parti’li Nicola Zingaretti (54), Facebook’tan virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Evinde izole bir ortamda bulunduğunu söyleyen Zingaretti, yakın zaman içerisinde kendisiyle temasta bulunanlar insanlarla kontrol için iletişime geçildiğini duyurdu. İtalya’da ölü sayısı 233 olurken vaka sayısı ise 5 bin 883 oldu.



NEW YORK’TA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ



ABD’nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisi Grand Princess’te yapılan testlerde 21 kişide virüs tespit edildi. Gemidekiler testten geçirilecek. Öte yandan Mısır’ın Nil Nehri’nde de 150 turist taşıyan bir cruise gemisinde de yapılan testlerde 12 kişide virüs tespit edildi.

