Korona hız kesmeden dünyayı sarıyor

Çin’in Vuhan kentinden yayılan virüsün dünya geneline bulaştığı kişi sayısı 125 bini geçti. Çin’de 80 bin 790, Hong Kong’da 126 ve Makau’da 10 vakaya rastlandı. Tayvan’da da 48 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüsün yayılma hızının düştüğü Çin’de başkent Pekin’e yurtdışından gelen tüm yolcuların 14 gün karantinaya alınacağını duyuruldu.

İTALYA’DA EN ÖLÜMCÜL GÜN



İTALYA: Ölü sayısı bir günde 196 yükselerek 827’ye ulaştı. Yüzde 40’lık oran ülkede virüsün görüldüğü ilk günden bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Cezaevi isyanlarında ölen mahkumların sayısı 12’ye çıktı. İtalyan hükümeti, koronavirüs için 25 milyar avro kaynak ayırdı.

ALMANYA’DA TEHDİT BÜYÜYOR



ALMANYA: 1928 vakanın olduğu, dün de bir kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da Başbakan Angela Merkel, “Uzmanlar, nüfusumuzun yüzde 60 ila 70’inde enfeksiyon görüleceğini söylüyor” dedi.

AZERBAYCAN: Ülkede koronavirüs vakası tespit edilen 3 kişinin iyileştiği belirtildi. Azerbaycan’da, 11 vaka bulunuyor.

DSÖ, KOVİD-19’U ‘PANDEMİ’ İLAN ETTİ



Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un ‘pandemi’ olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. DSÖ daha önce bu salgın için ‘epidemi’ terimini kullanıyordu. ‘Epidemi’ kontrolden çıkan herhangi bir meseleyi tarif için kullanılıyor. Medikal alanda ise bir bölgede, bir toplumda veya bir grupta bir hastalığın yaygınlaştığı görülünce bunun ‘epidemi’ bir salgın olduğu kabul ediliyor. ‘Pandemi’ ise bölgeler ve gruplar üstü coğrafi bir salgın anlamına geliyor. Bir ülkenin tamamını veya dünyanın tamamını etkisi altına alan hastalıklar için kullanılıyor.

PANAMA ENDONEZYA VE BELÇİKA’DA İLK ÖLÜM



İSPANYA: Ölü sayısı 54’e, vaka sayısı 2222’ye çıktı. Ülkede tüm okullar tatil edildi.

SLOVENYA: Ülke yönetimi, İtalya sınırını kapatmayacağını söylerken sınırda sağlık kontrollerinin sıkılaştırılacağını duyurdu.

LÜBNAN: Ülkede vaka sayısı, son 24 saatte 9 artarak 59’a yükselirken, ölenlerin sayısı 2’ye çıktı.

İSVİÇRE 3 ÖLÜM: Teyitli vaka sayısı 137 kişi artarak 613 oldu. Ölenlerin sayısı ise 3 olarak açıklandı.

YENİ VAKALAR: Virüsün son olarak ortaya çıktığı ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Bolivya, Honduras, Jamaika ve Türkiye olarak bildirildi.

İLK ÖLÜMLER: Panama, Endonezya, Arnavutluk ve Belçika’da ilk ölümlü vaka gerçekleşirken, Moldova’da tüm okullar tatil edildi.

VUHAN’DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyareti sonrası kentte, hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Kamu hizmetleri ve sağlık alanındaki bazı şirketlerin, yeniden çalışmaya başlamasına karar verildi. Karantina hastaneleri kapatıldı.

103 YAŞINDA VİRÜSÜ YENDİ



Vuhan’da virüse yakalanan 103 yaşında bir kadın, 6 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

DSÖ, KOVİD-19’U ‘PANDEMİ’ İLAN ETTİ



Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un ‘pandemi’ olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. DSÖ daha önce bu salgın için ‘epidemi’ terimini kullanıyordu. ‘Epidemi’ kontrolden çıkan herhangi bir meseleyi tarif için kullanılıyor. Medikal alanda ise bir bölgede, bir toplumda veya bir grupta bir hastalığın yaygınlaştığı görülünce bunun ‘epidemi’ bir salgın olduğu kabul ediliyor. ‘Pandemi’ ise bölgeler ve gruplar üstü coğrafi bir salgın anlamına geliyor. Bir ülkenin tamamını veya dünyanın tamamını etkisi altına alan hastalıklar için kullanılıyor.

İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI KARANTİNADA



İNGİLTERE: Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries’te koronavirüsü olduğu tespit edildi. Dorries en son 8 Mart’ta Başbakan Boris Johnson ile bir araya gelmişti.

ABD: Vaka sayısı 1109 oldu. 621 okul tatil edildi.

UKRAYNA: Başkent Kiev karantinaya alındı.

POLONYA: Okullar iki hafta tatil edildi. Sinema ve müzeler kapatıldı.

MACARİSTAN: 13 vaka daha görülen ülkede OHAL ilan edildi.

İRANLI VEKİL İYİLEŞTİ AMA ÖLÜ SAYISI 354’E ÇIKTI



İran’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 958 artarak 9 bine ulaştı. Virüse yakalanan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani gibi iyileşerek taburcu edildi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halka salgını ciddiye almaları, ancak korkuya neden olabilecek asılsız söylentilere kulak asmamaları çağrısında bulundu.

SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜLER



İran’ın Huzistan, Elborz ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada, ‘virüsü iyi geliyor’ söylentisiyle sahte içkiye sarılan 67 kişi hayatını kaybetti.

IRAK’TA 8 KİŞİ DAHA ÖLDÜ



Irak’ın güneyindeki Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu. Öte yandan Felluce kentinde 7 cami kapatıldı, cuma hutbelerinin süresi kısaltıldı.

RAMBO’DAN ELDİVENLİ TEDBİR



Samaritan adlı filmle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Sylvester Stallone alışveriş sırasında ürünlere dokunurken muayene eldiveni kullandı.

KORUYUCU KIYAFET GİYDİ

Geçen yıl uçaktaki koltuğunu temizlerden çekilen videosuyla olay olan ünlü model Naomi Campbell, Los Angeles’taki Tom Bradley Havalimanı’nda özel koruyucu elbise ve maskesiyle görüldü.

ELİNE TÜKÜRÜP, METROYA SÜRDÜ



Belçika’da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü. O görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekerken, şüpheli gözaltına alındı.