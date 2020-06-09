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  3. Komşuda 5.1 büyüklüğünde deprem!
09 Haziran 2020 Salı 20:12 | Son Güncelleme:

Komşuda 5.1 büyüklüğünde deprem!

Komşuda 5.1 büyüklüğünde deprem!

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Beyram ilçesi olan deprem, yerel saatle 20.38'de kaydedildi.

AA'nın aktardığı habere göre, depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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