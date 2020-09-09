09 Eylül 2020 Çarşamba 13:17 | Son Güncelleme:DHA
KKTC'de karantina tedbiri: 13 Eylül'e kadar uçuşlar durduruldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış sonrasında ülkeye gelenlere 7 gün karantina uygulanma şartı konmuştu. Karantina için yeterli konaklama imkanı olmadığından 13 Eylül'e kadar ülkeye uçuşlar durduruldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış sonrasında ülkeye gelenlere 7 gün karantina uygulanma şartı konmuştu. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, karantina için yeterli konaklama imkanı olmadığı için 13 Eylül’e kadar ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı.
DHA'da yer alan habere göre, bugün uygulamaya giren kararda acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçaklar muaf tutuldu. KKTC’de koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış sonrasında ülkeye gelenlere 7 gün karantina uygulanma şartı konmuştu.