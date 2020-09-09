KKTC'de karantina tedbiri: 13 Eylül'e kadar uçuşlar durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış sonrasında ülkeye gelenlere 7 gün karantina uygulanma şartı konmuştu. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, karantina için yeterli konaklama imkanı olmadığı için 13 Eylül’e kadar ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı.

DHA'da yer alan habere göre, bugün uygulamaya giren kararda acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçaklar muaf tutuldu. KKTC’de koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış sonrasında ülkeye gelenlere 7 gün karantina uygulanma şartı konmuştu.