08 Kasım 2020 Pazar 16:36 | Son Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Azerbaycan'a tebrik mesajı: Gardaşımızın zaferi kutlu olsun
AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasına ilişkin tebrik mesajı yayımladı. Tatar, "Gardaşımızın zaferi kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasına ilişkin, "Gardaşımızın zaferi kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
AA'da yer alan habere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ordusunun kentini işgalden kurtarmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti.
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi desteklerini vurgulayan Tatar, "Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasını sevinçle karşılıyoruz. Gardaşımızın zaferi kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.