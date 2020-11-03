03 Kasım 2020 Salı 21:14 | Son Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis ilk kez bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, gayrı resmi toplantıda ilk kez bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Elizabeth Spehar’ın BM kontrolündeki Lefkoşa ara bölgede bulunan ikametgahında, ikili gayri resmi tanışma toplantısında bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tarar ile Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgâhında yer alan görüşmesi, Türkiye saati ile 20.10'da başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmede KKTC bayrağı rozetini takması dikkat çekti.