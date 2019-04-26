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  3. Kırım saldırganı giysileri orijinal değil diye 20 kişiyi öldürmüş

Kırım saldırganı giysileri orijinal değil diye 20 kişiyi öldürmüş

Kırım saldırganı giysileri orijinal değil diye 20 kişiyi öldürmüş

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandır Bastrykin, Kırım’da liseyi basarak 20 kişiyi öldüren liselinin arkadaşları tarafından maddi yönden aşağılandığı ve taklit kıyafetler giydiği için saldırıyı yaptığını açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandır Bastrykin, Rusya’da bir üniversitede yapılan konferansa konuşmacı olarak katıldı. Rusya’daki sosyolojik, ekonomik, politik, hukuk ve suç dünyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Bastrykin önemli bir bilgi paylaşarak Rusya’da gündemi değiştirdi. Kırım’da 17 Ekim’de bir teknik liseyi basan ve baskında silah ve bomba kullanarak saldırı gerçekleştiren 18 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi Vladislav Roslyakov ile ilgili soruşturmanın sonuçlarını açıklayan Bastrykin, bu saldırının nedeninin orijinal kıyafet ve aşağılanma olduğunu söyledi.

İHA

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