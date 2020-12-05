‘Kırım krizinin çözümünde Türkiye lider olmalı'

NTV’den Deniz Kilislioğlu’nun sorularını yanıtlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın Kırım’ın ilhakının bitirilmesi ve Rus askerlerinin çıkarılmasını amaçlayan bu platforma ulkuslararası toplumun destek verdiğini belirterek, “Türkiye bu konuda en tutarlı ve samimi ülkelerden biri. Kırım Ukraynalılar ve Türklerin her zaman kalbinde olan bir yer. Bu platformun liderlerinden birinin Türkiye olmasından daha anlamlı bir şey olamaz” dedi.

BAKÜ HAKKINI KORUDU



Azerbaycan’ın D. Karabağ’daki topraklarını tekrar kazanmasını da desteklediklerini belirten Kuleba “Bizim için bölgede savaş ve kan görmek üzücü ama mevcut girişim ve Azerbaycan’ın uluslararası hukuka uygun olarak toprak bütünlüğünü sağlama sürecinden memnunuz” dedi.