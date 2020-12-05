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05 Aralık 2020 Cumartesi 00:20 | Son Güncelleme:

‘Kırım krizinin çözümünde Türkiye lider olmalı'

‘Kırım krizinin çözümünde Türkiye lider olmalı'

Kırım Tatarlarının temsilcileriyle görüşmek için Türkiye'ye gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım'ın ilhakının sonlandırılması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması için kurulan platformda Türkiye'nin liderlik rolü üstlenebileceğini söyledi.

NTV’den Deniz Kilislioğlu’nun sorularını yanıtlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın Kırım’ın ilhakının bitirilmesi ve Rus askerlerinin çıkarılmasını amaçlayan bu platforma ulkuslararası toplumun destek verdiğini belirterek, “Türkiye bu konuda en tutarlı ve samimi ülkelerden biri. Kırım Ukraynalılar ve Türklerin her zaman kalbinde olan bir yer. Bu platformun liderlerinden birinin Türkiye olmasından daha anlamlı bir şey olamaz” dedi.

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Azerbaycan’ın D. Karabağ’daki topraklarını tekrar kazanmasını da desteklediklerini belirten Kuleba “Bizim için bölgede savaş ve kan görmek üzücü ama mevcut girişim ve Azerbaycan’ın uluslararası hukuka uygun olarak toprak bütünlüğünü sağlama sürecinden memnunuz” dedi.

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