Kimse istemiyor! ABD'den İran'a nükleer yaptırımlar

ABD yönetimi, 2015 yılında İran ve P5+1 ülkeleri arasında yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM ülkelerine söz konusu yeni yaptırım kararlarına uyma çağrısı yaparak, silah ambargosuna ek olarak, İran’ın Uranyum zenginleştirme ve işleme gibi faaliyetlerde bulunmasının yasaklanması ve balistik füze testi, geliştirmesi veya ilgili teknolojilerin transferinin durdurulmasını da içerdiğini belirtti.

İRAN: ONLAR YALNIZ



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları yeniden hayata geçirmesiyle ilgili, Washington’ın iddialarında yalnız olduğunu, Avrupa’nın hiçbir ülkesinin desteklemediğini söyledi.

AB: BUNU TEK BAŞINA YAPAMAZLAR



Avrupa Birliği, ABD’nin yaptırımların yeniden yürürlüğe sokulması sürecini başlatamayacağını duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve aynı zamanda İran’ın Batılı ülkeler ile yapılan, nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Ortak Komisyon Koordinatörü olan Josep Borrell, ABD’nin Obama döneminde İran ile varılan anlaşmadan Trump yönetiminde tek taraflı çekildiğini hatırlattı.