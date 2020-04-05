Kennedy'lerin laneti sürüyor... Torun ve oğlu denizde kayboldu

ABD’nin köklü ailelerinden Kennedy’lerin iki üyesinin, ülkenin Maryland eyaleti açıklarındaki Chesapeake Körfezi’nde kanoyla açıldıktan sonra güçlü rüzgar ve dalgalara kapılarak kaybolduğu öğrenildi. 1963 yılında suikast sonucu öldürülen eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin kardeşi Robert Kennedy’nin torunu Maeve Kennedy McKean (40) ve 8 yaşındaki oğlu Gideon, kaybolmadan önce en son kano ile suya inerken görüldüler. David McKean’in, eşi Maeve ve oğlu Gideon’un kaybolduğunu doğruladığı belirtildi.

ÖLDÜKLERİ SANILIYOR

McKean, ailenin dışarıda oynadığı sırada bir topun suya düştüğünü ve eşi ve oğlunun da bir tekneye atlayıp topun peşinden gittiğini söyledi. Bir görgü tanığının da eyaletin Shady Side bölgesinde küçük bir kanoda sürüklenen iki kişi gördüğünü ihbar etmesi üzerine bir kurtarma ekibi gönderildi. Anne Arundel County İtfaiye Departmanı’nın hızlı su akıntıları nedeniyle kanoyu kurtaramadığı ifade edildi. Ekipler ilerleyen saatlerde daha ileri bir bölgede tariflere uyan devrilmiş bir kano tespit ettiklerini açıkladı. Robert F Kennedy Jr ise “Yeğenim ve kızı için kurtarma operasyonu sonlandırıldı. Huzur içinde uyuyun” dedi.

Aile felaketleri üzerine çekiyor



ABD, 1963 yılında devlet Başkanı John F. Kennedy’e Teksas’da yapılan suikast ile sarsıldı. Kardeşlerin en büyüğü Joseph, 2. Dünya Savaşı’nde 1944’te vurularak öldürüldü. Ailenin en küçüğü Kathleen Kennedy, Fransa’ya giderken uçağının düşmesiyle 1948’de öldü. New York senatörü Robert Kennedy, ağabeyinin yolundan yürüyerek başkanlığa adaylığını koydu. 1968’de, seçim kampanyası sırasında Los Angeles’ta kaldığı otelin mutfağında öldürüldü. Robert Kennedy’nin oğlu David, 1984’te uyuşturucudan, Michael da 1997’de kayak yaparken hayatını kaybetti. John F. Kennedy’nin oğlu John Jr ise 1999’da eşi ve baldızıyla birlikte geçirdiği uçak kazasında öldü.

