11 Aralık 2020 Cuma 22:25 | Son Güncelleme:
Kaşıkçı cinayetinin CIA raporu açılacak
ABD'de federal yargıç, ABD'deki istihbarat teşkilatlarının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili raporu kamudan niye gizlediğini açıklamasını istedi.
New York güney bölge yargıcı, “Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI)” adlı hukuk merkezince Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) çerçevesinde, Kaşıkçı cinayeti hakkında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) aleyhine açılan davada, raporun açıklanması yönünde karar verdi. Yargıç, her iki kuruma da 2 hafta içinde FOIA kapsamında Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yazılı raporu neden alıkoyduklarını açıklamalarını da emretti.