Kaşıkçı cinayetinin CIA raporu açılacak

New York güney bölge yargıcı, “Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI)” adlı hukuk merkezince Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) çerçevesinde, Kaşıkçı cinayeti hakkında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) aleyhine açılan davada, raporun açıklanması yönünde karar verdi. Yargıç, her iki kuruma da 2 hafta içinde FOIA kapsamında Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yazılı raporu neden alıkoyduklarını açıklamalarını da emretti.