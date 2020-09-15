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15 Eylül 2020 Salı 00:44 | Son Güncelleme:

Karşı karşıya geldiler... Karadeniz'de ABD ile Rus uçakları arasında gerilim!

Karşı karşıya geldiler... Karadeniz'de ABD ile Rus uçakları arasında gerilim!
IHA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz semalarında ABD'ye ait B-52 bombardıman uçaklarına Rus savaş uçakları tarafından engelleme yapıldığı bildirildi. Engellemenin Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun görüşmesine denk gelmesi ise dikkat çekti.

Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında saat 14.00 sıralarında başlayan görüşme esnasında, Karadeniz semalarında ABD’ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağına Rus savaş uçakları tarafından engelleme yapıldı.

İHA'nın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğleden sonra radar sistemleri tarafından tespit edilen yabancı uçakların ardından Güney Askeri Bölgesi’nden 2 adet Su-27 ve 2 adet Su-30 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı aktarıldı. 

Bakanlık, Kırım açıklarında ABD’ye ait 3 adet B-52 tipi stratejik bombardıman uçağının tespit edildiğini ifade ederken, ABD uçaklarının Rus savaş uçakları tarafından ülke sınırlarından uzaklaştırıldığı açıklandı. Savunma Bakanlığı uçakların önce Türkiye hava sahasına yaklaştığını, ardından Romanya üzerinden bölgeden uzaklaştığını belirtirken, uçakların İngiltere’den kalkış yaptığı ve Karadeniz’e Ukrayna üzerinden geldiği aktarıldı.

<p class='MsoNormal'>Haber/Kurgu: Ezgi Aşık (ezgi.asik@turkmedya.com.tr)</p>

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