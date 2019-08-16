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  3. Kadın elbiseli Bill Clinton tablosunu bakın kim çizmiş

Kadın elbiseli Bill Clinton tablosunu bakın kim çizmiş

Kadın elbiseli Bill Clinton tablosunu bakın kim çizmiş

Kız çocuklarını kullanarak fuhuş ağı kurmaktan tutukluyken ölü bulunan Epstein'ın malikanesinde ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton'ın kadın kıyafetiyle resmedildiği tablo çok konuşulmuştu. Tablonun sanatçısının kim olduğu ortaya çıktı.

Yaşı küçük kız çocuklarının pazarlandığı bir ağı yönetmekle suçlanarak hüküm giyen ve kefaletle serbest kalma talebinin reddinin ardından hücresinde intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in evinde bulunan tablo gündeme damgasını vurmuştu. 

Milyarder işadamının malikanesinde yapılan aramada bulunan tabloda, Bill Clinton'ın Oval Ofis'teki bir koltuğa uzanmış, Hillary Clinton'ın mavi elbisesi ile kırmızı topuklu ayakkabı giymiş şekilde resmedildiği görülmüştü. 

İngiliz The Epoch Times gazetesi, tartışma yaratan tablonun ressamının kim olduğunu yazdı. Haberde, eserin Petrina Ryan-Kleid imzası taşıdığı belirtildi. 

Haberde, New York'un Manhattan bölgesinden olduğu belirtilen Kledin'ın 'hiciv ve realizm' akımları ile ünlü siyasetçiler odaklı resimler çizdiği bilgisine yer verildi. 

Kleid'ın ayrıca Avustralya kökenli olduğu ve NewYork'ta güzel sanatlar masterı yaptığı da kaydedildi. ABD'de birçok sergi de açtığı belirtilen ressamın şuanda ise bir yazılım firmasında pazarlama iletişim direktörü olarak çalıştığı öğrenildi. 

Haberde, ressamın ayrıca, Bill Clinton'ı 'Savaş Oyunları' adlı eserinde Beyaz Saray'da yere oturmuş oyuncaklarla oynarken de resmettiği bilgisi yer aldı. 

Epstein'ın evinde bulunan Bill Clinton tablosunun ise orjinal mi yoksa reprodüksiyon mu olduğu ise henüz kesinleşmiş değil. 

Daily Mail gazetesine gizlilik kaydıyla konuşan bir kaynak, tabloyu Epstein'a bir iş teklifi sunmak üzere evine gittikleri sırada fark ettiklerini söylemişti. 

?İngiliz basınında yer alan haberlerde, mavi elbisenin Hillary Clinton'ın 2009'da Kennedy Center Ödülleri Töreni'nde giydiği kıyafete benzediği yorumları yapılmıştı. 

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